ソフトバンクは、新料金プランの「「ペイトク2」「テイガク無制限」「ミニフィット2」を発表しました。いずれも6月2日に導入されます。 “値上げ”と評されているように、既存の料金プランよりも金額は高めに設定されている新料金プラン。一方で、「ペイトク2」には、既存の料金プラン以上にPayPay還元を手厚くしているメリットもあります。 現行の「ペイトク」も、7月1日から値上げされる予定のため、人によっては「ペ