「Fire TV Stick HD」 Amazonは、HDMIケーブルと同等の太さを実現し、テレビからの直接給電に対応した新しいストリーミングメディアプレーヤー「Fire TV Stick HD」を発表した。価格は6,980円で、4月30日から出荷する。すでに予約受付を開始している。 5月からはエディオン、ケーズデンキ、Joshin、ビックカメラグループ、ヤマダデンキなどの家電量販店でも展開する。 横幅が約30