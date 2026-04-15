「Fire TV Stick HD」

Amazonは、HDMIケーブルと同等の太さを実現し、テレビからの直接給電に対応した新しいストリーミングメディアプレーヤー「Fire TV Stick HD」を発表した。価格は6,980円で、4月30日から出荷する。すでに予約受付を開始している。

5月からはエディオン、ケーズデンキ、Joshin、ビックカメラグループ、ヤマダデンキなどの家電量販店でも展開する。

横幅が約30％スリムになり、隣のHDMIポートと干渉しなくなった

「Fire TV Stick 4K Select」(上)とのサイズ比較

前モデルと比較して、横幅が約30％スリムになり、HDMIケーブルと同等の太さになった。スリムになったことで隣のHDMIポートと干渉せず、テレビ背面にすっきりと収まる。

テレビのUSB-Aポートから直接給電できるように設計が変更され、USB電源アダプタが不要に。これによりセットアップが簡単になったほか、壁掛けテレビでもケーブルが見えないように配線できる。

給電用端子はUSB-Cに

付属品も刷新。電源アダプタとHDMI延長ケーブルは付属しない

本体のUSBポートはmicro-BからUSB-Cとなり、付属ケーブルもUSB-C to USB-Aに変更。付属ケーブルはL字で長さも約30cmと短くしたことで、場所を取りにくくなっている。なお、従来モデルに付属していた電源アダプタ、HDMI延長ケーブルは非同梱となる。

性能面では、前モデルから平均30％の高速化になり、「Fire TV Stick HDモデル史上、最も最速」を謳う。本体の起動やスクリーンの切り替え、アプリの立ち上がり、コンテンツの読み込みといった速度が高速化され、よりスムーズで快適なストリーミング体験ができる。OSはVega OSでWi-Fi 6、Bluetooth 5.3に対応。ストレージは8GB。

Alexa対応音声認識リモコンが付属

製品にはAlexa対応音声認識リモコンが同梱され、リモコン上のAlexaボタンを押しながら話しかけるだけで、コンテンツの検索や再生、スマートホーム製品の操作などが可能。

日本向けに開発したという「アニメ タブ」を備える新UIを、このFire TV Stick HDから展開する

あわせて日本導入が発表された新しいユーザーインターフェース(UI)に対応。動画再生、動画選択、その他の機能へのアクセスを独立した機能で再構成したもので、日本向けには最も人気の高いカテゴリーのひとつである「アニメ」に特化した専用タブも搭載している。

Fire TVシリーズは「テレビを快適に利用するための価値を提供」

Fire TV Stick HDを紹介する西端明彦事業部長

14日に行なわれたメディア向け説明会で、アマゾンジャパン合同会社のAmazonデバイス Fire TV事業部、西端明彦事業部長はFire TV Stick HDはFire TVシリーズのエントリーモデルながら、人気が高いモデルだと紹介。

また独自の調査により16.7％のユーザーが旅行や出張時の宿泊先でFire TV Stickを活用していることを紹介し、テレビからの直接給電に対応し、USB電源アダプタが不要になった新モデルは旅行や出張、帰省の際に使うニーズに応えられるとした。

西畑事業部長は、続けて「テレビをより快適にご利用いただくための価値を提供している」とFire TV Stickの魅力を紹介する。

「ひとつがパワフルなプロセッサーによりサクサク操作ができること。レスポンスがクイック、スムーズというところをお客さまから評価いただいています。それからコンテンツを中心に設計されたUIになっているので、お好きなコンテンツに出会いやすい、探しやすい設計にもなっています」

「最先端のWi-Fi規格などにも対応しているので、非常にストリーミングもスムーズに動きますし、Alexaを搭載しているので音声操作やスマートホームデバイスを操作することもできます。テレビはリビングルームの中心にあるので、スマートホームとの親和性も高い端末だと考えています」

また西畑事業部長は「(Fire TVは)昨年で日本での発売から10年を迎えました。当時と比べてスマートテレビの浸透率も上がっていて、『ストリーミングメディアプレーヤーって、もういらないんじゃないのか』という声も聞きますが、実はそうではありません」とする。

「スマートテレビを使っている方にこそ、ストリーミング(サービス)をよりスムーズに、快適に使いたいというニーズが広がっています。2024年に自社で調べたところ、スマートテレビに(Fire TVを)接続している人が50％近い結果でした」

国内で展開されるFire TVシリーズたち