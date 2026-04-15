米AmazonでFire TVを担当するバイスプレジデントであるジョシュア・ダノヴィッツ氏 Amazonがストリーミングプレイヤーの「Fire TV Stick HD」を刷新した。 都内では発表イベントも行なわれたが、その開催に合わせ、米AmazonでFire TVを担当するバイスプレジデントであるジョシュア・ダノヴィッツ氏が来日した。 東京都内でプレス関係者とインフルエンサーを招いてのイベントも行なわれた 今回の製