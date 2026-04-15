ボートレース桐生のG1「開設70周年記念赤城雷神杯」は15日に予選最終日が行われ、準優勝戦進出のベスト18が出そろった。土屋智則（41＝群馬）は4日目7Rで4コースから3着に入り、得点率4位で予選を突破。群馬勢で唯一のセミファイナル進出を果たした。今節はエース機とコンビを組んで動きも軽快。「悪いところはない。ただ、ピット離れは思ったより出ない。そこを求めると壊れるのでこの状態をキープしたい。これを崩さなけ