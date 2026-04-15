提供：カマタマーレ讃岐 J3カマタマーレ讃岐が2026年4月29日、屋島レクザムフィールド（高松市屋島中町）で明治安田J2・J3百年構想リーグ第13節・ツエーゲン金沢と対戦します。カマタマーレはこれまで屋島開催の試合で未勝利・無得点で、「屋島で勝つ」を合言葉に観戦を呼び掛けています。 来場者の先着4000人に「屋島で勝つシャツ」がプレゼントされます。前面に瀬戸内海から見え