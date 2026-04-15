学習塾「花まる学習会」などを展開する花まるグループが運営する「花まる教育研究所」は、保護者２６８人を対象に「子どもと生成ＡＩの関わりに関する意識調査」を実施した。その結果、子どもの生成ＡＩ利用に親の５割（５４．３％）が前向きである一方、約半数（５５．１％）が使わせ方に悩み、活用と不安の間で揺れる実態が明らかになった。また、使わせるか迷っている保護者は３割（３２．８％）にのぼり、家庭内で十分に話