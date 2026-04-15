逮捕術や白バイの運転技術など専門分野で全国大会を目指す警察官の指名式が15日、大分県庁で行われました。 【写真を見る】逮捕術や白バイ運転技術で全国上位を目指す大分県警の特別訓練部員に76人指定 県警察本部は毎年、逮捕術や白バイの運転技術など5つの分野で特別訓練部員を選抜していて、今年は76人が指名されました。 式では平松伸二本部長が「訓練の中で自らを律し、実りの多い成果を期待します」と激励しました。こ