記事ポイント鹿児島大学の研究グループが、遺伝性ニューロパチーの治療候補としてL-アルギニンの可能性を示しています。MFN2関連Charcot-Marie-Tooth病モデルでは、アルギニン投与で運動機能や生存率の改善が確認されています。Neurotherapeutics掲載の研究成果が、将来の臨床応用に向けた検証の土台になりそうです。 鹿児島大学の研究グループが、MFN2関連Charcot-Marie-Tooth病に対する新たな治療候補を示します。L-アルギ