記事ポイント東武百貨店 池袋本店で北海道の限定グルメやスイーツをまとめて楽しめます。海鮮弁当やアスパラガスグルメ、パフェなど初夏にうれしい味がそろいます。会場で味わえる寿司やラーメン、茹でたての毛蟹まで北海道気分を満喫できます。 東武百貨店 池袋本店で「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」が開催されます。北海道ならではの海鮮、肉、アスパラガスグルメ、スイーツが集まり、ゴールデンウィークのおでか