池袋で味わう北海道の旬！ 東武百貨店 池袋本店「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」

記事ポイント 東武百貨店 池袋本店で北海道の限定グルメやスイーツをまとめて楽しめます。海鮮弁当やアスパラガスグルメ、パフェなど初夏にうれしい味がそろいます。会場で味わえる寿司やラーメン、茹でたての毛蟹まで北海道気分を満喫できます。 東武百貨店 池袋本店で北海道の限定グルメやスイーツをまとめて楽しめます。海鮮弁当やアスパラガスグルメ、パフェなど初夏にうれしい味がそろいます。会場で味わえる寿司やラーメン、茹でたての毛蟹まで北海道気分を満喫できます。

東武百貨店 池袋本店で「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」が開催されます。

北海道ならではの海鮮、肉、アスパラガスグルメ、スイーツが集まり、ゴールデンウィークのおでかけ先にもぴったりです。

東武限定メニューや会場で味わえるイートインもそろい、都内で手軽に北海道のおいしさを楽しめます。

東武百貨店 池袋本店「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」

開催期間：2026年4月22日(水)〜5月6日(水・振)場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場、地下1階3番地コンコース営業時間：8階催事場 午前10時〜午後7時、地下1階3番地コンコース 午前10時〜午後8時店舗数：約90店舗入れ替え：1週目 4月22日(水)〜29日(水・祝)、2週目 4月30日(木)〜5月6日(水・振)

「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」は、旬の海鮮や初夏向けのひんやりスイーツなど、この時期ならではの北海道グルメを一度に楽しめる催事です。

会場には東武限定品や初出店グルメも登場し、テイクアウトからイートインまで幅広く選べます。

幻のブドウ海老贅沢弁当

販売店：魚と肉と北海道 蔵価格：3,975円（1折）販売予定数：各日15点販売期間：4月29日(水・祝)まで販売形態：実演、東武限定品

幻のブドウ海老をはじめ、ボタン海老、赤シマ海老、甘エビの4種を食べ比べできます。

海老好きには見逃せない、華やかで贅沢な海鮮弁当です。

毛蟹贅沢弁当

販売店：鱗幸食品価格：3,456円（1折）販売予定数：各日80点販売期間：4月29日(水・祝)まで販売形態：実演、東武限定品

毛蟹の棒肉とほぐし身をたっぷり盛り付け、濃厚なうまみをしっかり味わえます。

蟹そのもののおいしさを満喫したい日に選びたくなる一折です。

サクラマス道産づくし弁当

販売店：北海鮮 海の里価格：3,024円（1折）販売予定数：各日40点販売期間：4月29日(水・祝)まで販売形態：実演、東武限定品

春を告げるサクラマスにいくらと2種類のホタテを合わせ、北海道の旬を一折で楽しめます。

春らしい海の幸を味わいたい人にうれしい海鮮弁当です。

桜ますとます子

販売店：鮭まぶしおむすび 亀太郎価格：756円（1個）販売予定数：各日30点出店期間：4月29日(水・祝)まで販売形態：東武限定品、実演

希少な桜ますを使った親子おむすびは、気軽に北海道の旬を味わいたいときにぴったりです。

食べ歩きや持ち帰りにも選びやすい一品です。

握り・海明け

販売店：幸寿司価格：3,850円（1人前）、持ち帰り3,780円販売期間：4月29日(水・祝)まで販売形態：イートイン、東武限定品

春ニシンやホッケなど、海明けの季節を彩るネタを会場で握りたてのまま楽しめます。

北海道の寿司をその場で味わいたい人にうれしいメニューです。

富良野産アスパラガスと越冬じゃがいもと自家製ベーコンの和牛チーズバーガー

販売店：富良野ぷちぷちバーガー価格：1,620円（1個）販売予定数：各日50点出店期間：4月29日(水・祝)まで販売形態：実演、東武限定品

旬のアスパラガス、甘みのある越冬じゃがいも、和牛パティ、自家製ベーコンを重ねた食べごたえあるバーガーです。

野菜の季節感と肉の満足感を一度に楽しめます。

ディープディッシュボロネーゼ〜北海道フレッシュアスパラととろ〜りチーズ〜

販売店：イルマットーネアルル価格：648円（1個）販売予定数：各日数量限定販売形態：実演、東武限定品

パンの器にチーズ、ボロネーゼソース、南富良野直送アスパラガス、コーンを入れて焼き上げています。

手軽に食べやすく、香ばしさととろけるチーズを楽しめる限定パンです。

道産アスパラと帆立の揚げワンタン

販売店：ヤマサ宮原価格：1,944円（1パック8個入）販売予定数：各日50点販売期間：4月30日(木)から販売形態：東武限定品

旬のアスパラガスとホタテをふわふわのすり身に合わせ、ワンタン皮で包んでいます。

おかずにもおつまみにも選びやすい北海道らしい惣菜です。

プレミアム生チョコバーム

販売店：NISEKO CACAO CROWN価格：897円（1個）販売予定数：各日数量限定出店期間：4月29日(水・祝)まで販売形態：初出店、実演、東武限定品

ミルクチョコガナッシュを閉じ込めたバームクーヘンに、ブロンドチョコクリームのキャラメリゼを重ねています。

濃厚なチョコの口どけを楽しみたい人にぴったりのスイーツです。

ふらの牛乳プリンフロマージュ

販売店：菓子工房フラノデリス価格：501円（1個）販売予定数：各日数量限定出店期間：4月29日(水・祝)まで販売形態：実演、東武限定品

チーズスフレの中にカスタードベイクプリンを閉じ込め、北海道らしいミルク感を楽しめます。

なめらかな口どけが好きな人にうれしい濃厚スイーツです。

キャラメルとプリンのレトロパフェ

販売店：円山牛乳販売店価格：1,551円（1個）販売予定数：各日80点出店期間：4月29日(水・祝)まで販売形態：イートイン、東武限定品

別海町の牛乳を使った自家製ソフトクリームとプリンにキャラメルを合わせています。

北海道ミルクのおいしさをパフェで楽しみたい日にぴったりです。

春のニセコMt.yotei パフェ《いちご＆アップルクランブル》

販売店：かふぇあま屋 NISEKO価格：1,870円（1個）販売予定数：各日50点出店期間：4月30日(木)から販売形態：イートイン、東武限定品

いちごとりんごの爽やかな風味に、羊蹄山エリアのミルクを合わせた東武限定パフェです。

初夏に向けてさっぱり楽しめるスイーツを探している人に向いています。

十勝和牛ロース食べくらべ弁当

販売店：札幌豊平館厨房価格：3,240円（1折）販売予定数：各日数量限定販売形態：実演、東武限定品

昆布だし熟成の十勝和牛サーロインと十勝和牛リブロースのすき焼きを食べ比べできます。

北海道の肉のおいしさをしっかり味わいたい人におすすめです。

和豚もち豚食べ比べ弁当

販売店：掛村価格：2,808円（1折）販売予定数：各日50点販売期間：4月29日(水・祝)まで販売形態：実演、東武限定品

醤油バラ、塩ロース、ピリ辛ロース、角煮を一度に味わえる豪華な豚肉弁当です。

食べ比べの楽しさがあり、肉好きの満足感につながります。

道産四元豚特製チャーシュー麺

販売店：らーめん喜一郎価格：1,680円（1杯）販売予定数：各日数量限定出店期間：4月29日(水・祝)まで販売形態：お食事処、初出店、東武限定品

優しい味わいの豚骨スープに、北海道産四元豚の肩ロースチャーシューを8枚のせています。

ボリュームも満足感もほしいランチに選びやすい一杯です。

みそカレーつけ麺 スペシャルトッピング

販売店：らーめんつけ麺NOFUJI価格：1,751円（1杯）販売予定数：各日数量限定出店期間：4月30日(木)から販売形態：お食事処、東武限定品

味噌のコクとやさしい風味を感じるカレーつけダレで楽しむ東武限定つけ麺です。

ひと味違う北海道ラーメンを会場で味わいたい人にぴったりです。

海明け毛蟹

販売店：札幌蟹販提供内容：活きた海明け毛蟹をその場でボイル利用方法：持ち帰り、イートイン利用可能展示：全長約3mの舟形水槽

海明け毛蟹は好みの蟹を選び、その場で茹でたてを楽しめます。

ライブ感のある売り場で北海道の旬を体験できるのも魅力です。

「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」は、北海道の旬や限定メニューを池袋で気軽に楽しめるのが魅力です。

海鮮も肉もスイーツもそろうため、家族や友人と好みに合わせて選びやすい催事です。

ゴールデンウィークのおでかけ先や手土産探しにも役立ちます。

東武百貨店 池袋本店で開催される「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」はいつ開催されますか？

A. 「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」は2026年4月22日(水)から5月6日(水・振)まで開催されます。

Q. 「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」はどこで開催されますか？

A. 東武百貨店 池袋本店の8階催事場と地下1階3番地コンコースで開催されます。

Q. 会場で食べられるメニューはありますか？

A. 幸寿司の握りや円山牛乳販売店のパフェ、2店舗入れ替わりのラーメン、札幌蟹販の茹でたて毛蟹などイートインやお食事処で楽しめるメニューがあります。

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