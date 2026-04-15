元日向坂46の松田好花がパーソナリティを務めるニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』（毎週火曜深3：00〜）。21日の放送に佐々木久美がゲストとして生出演することが決定した。【写真】『松田好花ANNX』ラスト放送で食べた”たこ焼き”元日向坂46の一期生で、昨年4月にグループを卒業した後はバラエティ番組への出演など活躍の幅を広げている佐々木。は、今年2月に日向坂46を卒業した松田と、先輩である佐