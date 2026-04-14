◇プロ野球パ・リーグ日本ハム5ｰ1ロッテ(14日、ZOZOマリン)日本ハムがロッテとの3連戦初戦を制しました。初回、1アウト1･2塁のチャンスで郡司裕也選手がセンターへタイムリーヒットで先制点を奪います。2回に寺地隆成選手のソロホームランで返されますが、4回2アウト満塁から水野達稀選手が先発のジャクソン投手のカットボールを捉えて2点タイムリーヒット。さらに、6回には田宮裕涼選手の今季2号が飛び出し点差を広げていきま