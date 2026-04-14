NTTプレシジョンメディシンは4月14日、企業向け健康経営コンサルティングを通じて把握してきた各社の健康課題や推進状況を踏まえ、健康経営の実行と継続を支援する研修プログラムの拡充を行ったことを発表した。○健康経営コンサルティングサービスの概要従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、組織として健康経営に取り組む企業が増えている。NTTプレシジョンメディシンはこうした企業を対象に、健康経営度調査票や健康関連デー