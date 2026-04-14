大分県産の完熟かぼすを使った冷やし中華がイオン九州で発売されることになり、関係者が県庁を訪れ、完成品を披露しました。 【写真を見る】大分県産完熟かぼす使用の「冷やし中華」完成イオン九州全店で29日から販売 今回発売されるのは、県産の完熟かぼすを使用した冷やし中華です。イオン九州が展開する「推し活惣菜」シリーズの新商品として開発されました。 14日は関係者が県庁を訪れ、石井聖治農林水産部長に商品