お笑い芸人の東貴博（56）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に出演。爆笑問題田中裕二の自宅を訪れた長女のひと言を明かした。東はオープニングトークで「私的にはメッキがはがれまして」と切り出すと、「家族でこの間、爆笑問題の田中さんちに行ったんです」と田中の自宅を初訪問したと報告。古坂大魔王やX−GUN西尾季隆ら芸人仲間の家族も一緒で「家がデカかったです