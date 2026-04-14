お笑い芸人の東貴博（56）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に出演。爆笑問題田中裕二の自宅を訪れた長女のひと言を明かした。

東はオープニングトークで「私的にはメッキがはがれまして」と切り出すと、「家族でこの間、爆笑問題の田中さんちに行ったんです」と田中の自宅を初訪問したと報告。古坂大魔王やX−GUN西尾季隆ら芸人仲間の家族も一緒で「家がデカかったですよ」と圧倒された様子で語った。

また「パーティー自体すごく広いリビングで、大きいテーブルがあって。おしゃれすぎて、ものが置いてない」とインテリアについても説明。「子どもたちがキャッキャキャッキャ笑いながら、うちなんか下の子が走り回っても全然どこにもぶつからないです。角がないです」と笑わせた。

宴会は夜まで続いたため、パジャマを持参していた子どもたちは田中家のお風呂を借りて入浴。「助かるじゃないですか」と感謝しつつ、「帰り（妻の）安さんが運転して、うちの小さい子を後ろに乗せて帰ってたんです」。すると「詩歌（うた）さんがね、『本物の金持ち見た』って。口から出ちゃったんですよね」と長女の率直なひと言に苦笑した。

お坊ちゃまキャラで知られる東だが、長女のリアクションには「うすうすはね、『こいつはニセ坊ちゃんだな』って気付いてたはずなんですけど、目の当たりにすると。『本物の金持ち見た』って」とガックリ。「家の広さ、1つ1つのものの良さね。床歩きながらも踊りやすいとか、足に吸い付くとか。扉を閉めてもバタンと言わないみたいな」と改めて上質さを語り、「2階で誰かがジャンプしてもドンと音しないし。軀体（くたい）の強さとかね。感動して。それを聞いた時にごめんねと思いつつも、頑張ろうという気持ちにもなりますよ」と苦笑した。

アシスタントの森三中黒沢かずこに「その瞬間なんて答えたんですか？東さん」と聞かれると、「無言ですよ。寝たふりですよ」と笑っていた。