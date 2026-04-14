パナソニックハウジングソリューションズ（PHS）は2026年4月14日、中東情勢の影響によるナフサ等一部素材の調達の不安定化から、同日以降に受注したバス・トイレ関連商品の納期を「未定」とすると顧客に通知した。同社が取材に回答した。「現時点では価格変更や受注中止の予定はございません」PHS社が顧客に送った文書によると、原油由来原材料（ナフサ等）やアルミニウムを含む一部素材等の調達が不安定化している。そのため、バ