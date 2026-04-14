卒業式の最後、帽子が一斉に空へ放られ一。防衛大学校で恒例の「帽子投げ」のあと、落ちた帽子を1学年の学生が回収する“知られざる役目”を紹介した投稿に、「帽子ガチャすぎる」「夢のある雑用」といった声が寄せられました。【写真】防衛大の卒業式、「帽子投げ」の様子投稿したのは、防衛大学校卒業後に航空自衛隊やアメリカ空軍での経験を持ち、「思い出ネタ」を発信しているはじめさん（@hajime20250823）です。帽子の中には