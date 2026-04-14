【通貨別まとめと見通し】ユーロ円円安優勢 先週から昨日までのまとめ 前週のユーロ円は、4月6日の183.50円付近から上昇を開始し、10日には186.00円の節目を明確に突破。13日には一時185.89円まで押し戻される場面があったが、底堅く推移し、週終盤にかけて186円台後半まで値を切り上げた。 ユーロ圏の底堅さ ユーロ圏の経済指標が市場予想を上回る傾向にあり、ECB（欧州中央銀行）による早期利