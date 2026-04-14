【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 円安優勢
【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 円安優勢
先週から昨日までのまとめ
前週のユーロ円は、4月6日の183.50円付近から上昇を開始し、10日には186.00円の節目を明確に突破。13日には一時185.89円まで押し戻される場面があったが、底堅く推移し、週終盤にかけて186円台後半まで値を切り上げた。
ユーロ圏の底堅さ
ユーロ圏の経済指標が市場予想を上回る傾向にあり、ECB（欧州中央銀行）による早期利下げ観測が後退した。これがユーロ買いを支えた。
円安の継続
日銀の今月の利上げ期待が後退。緩和的な金融環境が当面続くとの見方から、円が全面安の展開となった。特に実需の円売りやキャリートレードが活発化した。
テクニカル分析
レジスタンス1: 187.53円（直近高値）
レジスタンス2: 188.00円（心理的節目）
サポート1: 186.70円（13日の高値圏・ロールリバーサル候補）
サポート2: 185.90円（13日の安値付近）
RSI (１４時間足)：
直近の高値圏（187.53円）において70%を超えており、短期的には買われすぎ感が強い。現在は187.20円付近で調整の動きを見せている。
MACD
シグナル線の上方で推移しており強気を示唆しているが、ヒストグラムの伸びが鈍化しており、上昇の勢いが一旦落ち着く可能性を示している。
トレンド:強い上昇トレンド。直近14日早朝に187.53円の高値を付けており、高値更新が続いている。
今週のポイント：
【メインシナリオ】上昇継続・高値保合い
欧州の景気回復期待と日欧金利差を背景に、押し目買い意欲は依然として強い。
想定レンジ: 186.50 - 188.50円
根拠: RSIの過熱感を冷ますための横ばい、または小幅な調整を経て、再び187.50円をトライする動き。188円の大台を目指す展開。
【対抗シナリオ】介入警戒・利益確定による反落
187円台半ばという歴史的高値圏にあるため、介入への警戒感や材料出尽くしによる大幅な調整が起こる可能性。
想定レンジ: 185.00 - 187.50円
根拠: 日本当局による実弾介入、あるいは強力な口先介入により、直近の上昇幅を打ち消す動き。186円を割り込むと、13日安値の185.90円、さらには185円ちょうど付近までの調整が見込まれる。
今週の主な予定と結果
ユーロ圏
04/15 18:00 鉱工業生産指数 （2月） 予想 0.5% 前回 -1.5% （前月比）
04/15 18:00 鉱工業生産指数 （2月） 予想 -0.8% 前回 -1.2% （前年比）
04/16 18:00 消費者物価指数（HICP・確報値） （3月） 予想 2.5% 前回 2.5% （前年比）
04/16 18:00 消費者物価指数（HICP・確報値） （3月） 予想 2.3% 前回 2.3% （コア・前年比）
04/17 17:00 経常収支 （2月） 前回 379.0億ユーロ （季調済）
04/17 18:00 貿易収支 （2月） 前回 -19.0億ユーロ （季調前）
04/17 18:00 貿易収支 （2月） 前回 121.0億ユーロ （季調済）
ドイツ
04/14 15:00 卸売物価指数 （3月） 前回 0.6% （前月比）
04/14 15:00 卸売物価指数 （3月） 前回 1.2% （前年比）
フランス
04/15 15:45 消費者物価指数（確報） （3月） 予想 0.9% 前回 0.9% （前月比）
04/15 15:45 消費者物価指数（確報） （3月） 予想 1.7% 前回 1.7% （前年比）
先週から昨日までのまとめ
前週のユーロ円は、4月6日の183.50円付近から上昇を開始し、10日には186.00円の節目を明確に突破。13日には一時185.89円まで押し戻される場面があったが、底堅く推移し、週終盤にかけて186円台後半まで値を切り上げた。
ユーロ圏の底堅さ
ユーロ圏の経済指標が市場予想を上回る傾向にあり、ECB（欧州中央銀行）による早期利下げ観測が後退した。これがユーロ買いを支えた。
円安の継続
日銀の今月の利上げ期待が後退。緩和的な金融環境が当面続くとの見方から、円が全面安の展開となった。特に実需の円売りやキャリートレードが活発化した。
テクニカル分析
レジスタンス1: 187.53円（直近高値）
レジスタンス2: 188.00円（心理的節目）
サポート1: 186.70円（13日の高値圏・ロールリバーサル候補）
サポート2: 185.90円（13日の安値付近）
RSI (１４時間足)：
直近の高値圏（187.53円）において70%を超えており、短期的には買われすぎ感が強い。現在は187.20円付近で調整の動きを見せている。
MACD
シグナル線の上方で推移しており強気を示唆しているが、ヒストグラムの伸びが鈍化しており、上昇の勢いが一旦落ち着く可能性を示している。
トレンド:強い上昇トレンド。直近14日早朝に187.53円の高値を付けており、高値更新が続いている。
今週のポイント：
【メインシナリオ】上昇継続・高値保合い
欧州の景気回復期待と日欧金利差を背景に、押し目買い意欲は依然として強い。
想定レンジ: 186.50 - 188.50円
根拠: RSIの過熱感を冷ますための横ばい、または小幅な調整を経て、再び187.50円をトライする動き。188円の大台を目指す展開。
187円台半ばという歴史的高値圏にあるため、介入への警戒感や材料出尽くしによる大幅な調整が起こる可能性。
想定レンジ: 185.00 - 187.50円
根拠: 日本当局による実弾介入、あるいは強力な口先介入により、直近の上昇幅を打ち消す動き。186円を割り込むと、13日安値の185.90円、さらには185円ちょうど付近までの調整が見込まれる。
今週の主な予定と結果
ユーロ圏
04/15 18:00 鉱工業生産指数 （2月） 予想 0.5% 前回 -1.5% （前月比）
04/15 18:00 鉱工業生産指数 （2月） 予想 -0.8% 前回 -1.2% （前年比）
04/16 18:00 消費者物価指数（HICP・確報値） （3月） 予想 2.5% 前回 2.5% （前年比）
04/16 18:00 消費者物価指数（HICP・確報値） （3月） 予想 2.3% 前回 2.3% （コア・前年比）
04/17 17:00 経常収支 （2月） 前回 379.0億ユーロ （季調済）
04/17 18:00 貿易収支 （2月） 前回 -19.0億ユーロ （季調前）
04/17 18:00 貿易収支 （2月） 前回 121.0億ユーロ （季調済）
ドイツ
04/14 15:00 卸売物価指数 （3月） 前回 0.6% （前月比）
04/14 15:00 卸売物価指数 （3月） 前回 1.2% （前年比）
フランス
04/15 15:45 消費者物価指数（確報） （3月） 予想 0.9% 前回 0.9% （前月比）
04/15 15:45 消費者物価指数（確報） （3月） 予想 1.7% 前回 1.7% （前年比）