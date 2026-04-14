日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１４日、ＭＣを務めるお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太が１５日の放送を休むことを伝えた。番組終了間際にともにＭＣを務める武田真一アナウンサーが「明日はヤマちゃん、都合によってお休みなんですよね」と語りかけると山里は「そうなんです。ですからね、代打が超豪華なんです。東野幸治さんがおこしくださいます！」と告知した。