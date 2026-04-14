「ロバート秋山みを感じる」「食への飽くなき探究心を感じる」…そんな声が相次いだのは、Instagramに投稿された“新人女性警備員のランチ風景”だった。【写真】公園ベンチで、ランチは「二郎系ラーメン」！？投稿したのは、上司の「部下が110kg女子」さん（@110kg_girl）。休憩時間中に撮影された動画には、110kgの新人女性警備員が登場。その豪快な食事スタイルが注目を集めている。公園で豪快ランチ“インパクト抜群”の食事