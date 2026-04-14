「ロバート秋山みを感じる」「食への飽くなき探究心を感じる」…そんな声が相次いだのは、Instagramに投稿された“新人女性警備員のランチ風景”だった。



【写真】公園ベンチで、ランチは「二郎系ラーメン」！？

投稿したのは、上司の「部下が110kg女子」さん（@110kg_girl）。休憩時間中に撮影された動画には、110kgの新人女性警備員が登場。その豪快な食事スタイルが注目を集めている。



公園で豪快ランチ “インパクト抜群”の食事風景

話題となったのは、公園でのランチシーン。二郎系ラーメンに、もやし、チキン、煮卵を加え、さらに生ニンニクをすりおろして投入するというスタイルだ。



その豪快さに対し、SNSでは「ぽっちゃりというよりゴツい、強そう」「はいよ！ラーメン定食、チャーハン大盛ね！って感じ」といった驚きの声のほか、「若いのに警備ご苦労さん！」「身体に気をつけて頑張ってください」など、応援のコメントも多く寄せられている。



「普通の量では満足できない」食へのスタンス

このランチについて本人に話を聞くと、その理由は明快だった。



「普通の量だと満足できないのと、二郎系ラーメンが好きなので」



さらに、普段の食事についても「量とカロリー重視です」と語り、自分がしっかり満足できることを何より大切にしているという。



“110kg女子”をあえて発信 隠さないという選択

SNSでは「110kg女子」として発信している彼女の上司。その背景については、「女性で110kgで、それを隠していないのってレアだなと思い発信してみました」と話す。



強い主張があるというよりも、“ありのままを出す”という姿勢が、そのまま個性として受け取られているようだ。



「ロバート秋山み」に本人も驚き 前向きに受け止め

コメント欄で多く見られたのが、お笑い芸人のロバート秋山竜次を連想する声だ。



これについて本人は「似てると思ったことはなかったので驚きでした」としながらも、「有名な方なので、今後ちょっと似せていったり、企画をオマージュさせてもらうのもありだなと」と、ユーモアを交えて前向きに受け止めている。



健康面の声にも「運動しているので問題ない」

一方で、「身体に気をつけて」というコメントも寄せられている。これに対し本人は、「運動もしているので、そこは特に問題ないかなと考えています」と語り、日常的に身体を動かすことも意識しているという。



目指すは“会社の顔” 日本一の警備員へ

投稿では、新人女性警備員が「日本一の警備員を目指している」と紹介されている。その理由について、投稿者の上司は「会社の顔になるような警備員になりたいと考えているかと思います」と説明する。



強い存在感と個性を持ちながらも、仕事に対しては真剣。そのギャップもまた、多くの人の関心を集めている理由のひとつだろう。



「個性を悲観せず楽しんで」伝えたいメッセージ

今後の発信については、「体型などを気にしてしまう方も多いと思いますが、あまり悩みすぎず、自分の個性として楽しんでほしい」と、読者へメッセージを送った。



豪快なランチスタイルの裏にあるのは、“自分を受け入れる”というシンプルな価値観。その前向きな姿勢に、多くの共感が集まっている。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）