荒木飛呂彦の人気コミックを実写化した『岸辺露伴は動かない』シリーズを大ヒットに導いた渡辺一貴監督が手掛ける初のオリジナル作品で、主演に高橋一生さんを迎えた映画『脛擦りの森』（すねこすりのもり）が4月10日より公開となります。タイトルにもある「すねこすり」は道ゆく旅人の足にまとわりつき離れないといわれる、岡山に古くから伝承される妖怪。特に人に危害を与えるでもなく、「ただ、人を転ばせる」という不思議な妖