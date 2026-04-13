アメリカのトランプ大統領はローマ教皇レオ14世に対して「犯罪に弱腰だ」などとする異例の教皇批判を展開しました。トランプ大統領：核兵器を持つことを容認するような教皇は望ましくない。都市における犯罪を容認するような教皇も望ましくない。トランプ大統領は12日に、記者団に対して「レオ教皇は余り好きではない、犯罪をなくすことを信じていない人だ」と批判しました。また、トランプ大統領は12日、SNSで「レオ教皇は犯罪対