元フジテレビのフリーアナウンサー木佐彩子（54）が13日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜午前8時）にゲスト出演。アナウンサー以外に検討していた就職先を明かした。木佐と同期で、ともにフジテレビの最終試験に残っていたというパーソナリティーの垣花正は、当時の木佐について「フジテレビ受けてる時も、この人本当はアナウンサーになりたいわけじゃないんだろうなと思ったもん。自由だったから。だから