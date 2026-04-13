元フジテレビのフリーアナウンサー木佐彩子（54）が13日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜午前8時）にゲスト出演。アナウンサー以外に検討していた就職先を明かした。

木佐と同期で、ともにフジテレビの最終試験に残っていたというパーソナリティーの垣花正は、当時の木佐について「フジテレビ受けてる時も、この人本当はアナウンサーになりたいわけじゃないんだろうなと思ったもん。自由だったから。だからいいんですけど。そんなに緊張感もなく、このまんまいましたもん」と回顧。「人生の大勝負だからみんなシーンとしてるのに、ずーっとしゃべってる。この人の声だけが響く」と明るい人柄を語った。

木佐は自身が検討したフジテレビ以外の就職先についても明かした。小学2年生から中学2年生まで米国で過ごした帰国生で「アメリカ大使館もいいなと思ってたの」と告白。「ちゃんと祭日とか休日の全部休ませてくれて」と魅力に感じたという。

また「私がちょっとアメリカ大使館に用がある時に、あんまり感じのよくないおばちゃまがいたの。これは私があそこに座らなきゃあかんと思って」と検討した理由も説明。「日本とアメリカの架け橋のところに、あんまりフレンドリーじゃない感じの悪いおばちゃまよりは私の方がいいと思って、この一点で勝負しようと思って」と打ち明けた。

垣花が「アルバイトじゃないんですよ？」と大笑いすると、木佐は「来年とか座ってるかもよ？ 私」とジョークを飛ばしていた。