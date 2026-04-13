フォトグラファーの黒沼諭が自身のInstagramを更新し、雑誌『Precious』で撮影した目黒蓮（Snow Man）の写真を公開した。 【写真】目黒蓮のポートレート（全8枚） ■陰影を生かしたドラマチックな表情が印象的な目黒蓮のポートレート 黒沼はInstagramで、目黒を撮影した8枚の写真を投稿。キャプションでは「激多忙で寝る暇もなくてクタクタなのに、いつも笑顔でニコニコしながら向き合ってく