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サンアントニオ・スパーズ vs デンバー・ナゲッツ 日付：2026年4月13日（月） 開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio） 最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 118 - 128 デンバー・ナゲッツ NBAのサンアントニオ・スパーズ対デンバー・ナゲッツがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。 第1クォーターはデンバー・ナゲッ