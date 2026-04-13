12日朝早く、大仙市大曲上大町の市道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと12日午前5時半ごろ、大仙市大曲上大町の市道にクマがいるのを、車で通りかかった大仙市の50代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。近くの建物までは約10メートルで、付近では同じ時間帯に複数の目撃情報がありました。警察は住民に注意を呼びかけています。