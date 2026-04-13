本日4月13日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』は、タカアンドトシがゲストと一緒にさまざまな地に赴き、飲食店を探す絶品グルメ探しの旅「伊豆大島SP」が放送される。今回は、4月18日（土）放送のテレビ朝日ドラマプレミアム『無垢なる証人』に出演する唐沢寿明と當真あみが『帰れマンデー』に初参戦。東京から一番近い離島・伊豆大島を舞台に、島民がおすすめする絶景スポット＆絶品グルメを探す旅を繰り広げる。島の公共の乗り