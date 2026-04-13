唐沢寿明＆當真あみ、『帰れマンデー』初参戦！絶景スポット“黒い砂漠”に衝撃「異国の感じがする」

本日4月13日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』は、タカアンドトシがゲストと一緒にさまざまな地に赴き、飲食店を探す絶品グルメ探しの旅「伊豆大島SP」が放送される。

今回は、4月18日（土）放送のテレビ朝日ドラマプレミアム『無垢なる証人』に出演する唐沢寿明と當真あみが『帰れマンデー』に初参戦。

東京から一番近い離島・伊豆大島を舞台に、島民がおすすめする絶景スポット＆絶品グルメを探す旅を繰り広げる。

島の公共の乗り物を自由に使って移動できるという特別ルールのもと、三原山の山頂に鎮座する「奇跡の神社」、日本で唯一の砂漠「黒い砂漠」、椿油を使った「椿丼」、島の名物「べっこう寿司」の計4つを探す。

最終フェリーが出発するまでの限られた時間ですべてを見つけないといけない厳しい条件下での旅だが、今回、番組史上最速で1つ目のミッションを達成する超好スタートを切ることに。

この勢いに乗って順調な旅になるのでは、と淡い期待を抱く一同だったが、番組を研究して臨んできたという唐沢は「こんなにうまくいくわけがないと思う」と警戒。この唐沢の予想が的中してしまうことに…？

◆當真あみがくさやに初挑戦！

一同が訪れたのは、創業70年以上の郷土料理のお店。

地元で獲れた白身魚を青唐辛子醤油に漬け込んだ「べっこう寿司」を食べた唐沢は、「本当にうまい！ 何個でも食べられちゃう味」と絶賛。當真も「美味しいです！」と、初めて味わう伊豆大島の地元グルメを大満喫する。

旅の道中では、お土産屋で購入した地元のおやつで小休憩。おじさん3人が伊豆大島の郷土菓子「牛乳煎餅」に舌鼓を打つなか、當真は特産品である「くさや」に初挑戦し、衝撃を受ける。

道中のトークも大盛り上がり。唐沢の下積み時代の話題では、当時の意外な人物との出会いが明かされる。数年後にその人物をテレビで見かけた唐沢は、その変貌ぶりにびっくりしたそうで…。

また、人気アニメーション映画『トイ・ストーリー』で唐沢が主人公・ウッディの声優に選ばれた驚きの真相や、“お土産”に関する妻・山口智子との爆笑エピソードも語られる。

◆壮大な景色に衝撃！

絶景スポット探しでは、感動＆衝撃、そして“疲弊”が待ち受けることに。

「黒い砂漠」を目指す一同を待ち受けていたのは、予想外の山道。しかも、その足元は黒い砂利道が続き、「結構大変かもよ」「緩やかに見えて（疲労が）蓄積しそう」と不安な様子を見せる。

ところが歩いていった先には、まるで火星のような一面黒々した壮大なスケールの砂漠が広がり、「異国の感じがする」「違う惑星に来たみたい！」と圧倒される。

感動の砂漠を前にテンションも上がり、軽快なトークも交えて盛り上がる一同だったが、この砂漠がとんでもない広さのうえにどんどん傾斜がきつくなっていく。

そして、次なる絶景スポット、三原山の山頂にあるという「奇跡の神社」探しでは、さらなる過酷な道のりが待ち受ける。

歩いても歩いても神社らしきものは見当たらず、おじさん3人は疲労困憊。しかも、最終フェリーの時間は刻一刻と迫ってきて…。ピンチに陥るなか、ここで19歳の當真が大活躍を見せ、おじさん3人の救世主に。

はたして一同は、タイムリミットまでにたどり着くことができるのか？