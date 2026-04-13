セリエA第32節が12日に行われ、コモとインテルが対戦した。スクデット奪還を目指すインテルは31試合で勝ち点「72」を獲得し、ともに1試合消化の多い2位ナポリに「6」ポイント差、3位ミランに「9」ポイント差をつけて優勝争いを大きくリード。0−1で敗れた第28節のミラノ・ダービーから3試合連続で勝ち点を落としたが、前節はローマに5−2と快勝し、4試合ぶりの白星を手にした。今節の対戦相手はセスク・ファブレガス監督のもと