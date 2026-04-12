来月5日の「こどもの日」を前に、約600匹のこいのぼりを楽しむことができるイベントが、12日から北九州市で始まりました。北九州市小倉南区では、12日から「紫川こいのぼりまつり」が開かれ、川の上に約600匹が掲げられました。このまつりは、子どもたちの健やかな成長を願って毎年開催されていて、12日は地元の子どもたちが好きなこいのぼりを選び、取り付ける作業を体験しました。また、会場では役目を終えたこいのぼりをリメイ