スケートボードやBMXなどが楽しめる「くまモンアーバンスポーツパーク」が11日、熊本県菊陽町にオープンしました。 落成式では約130人がテープカットでオープンを祝いました。広さ1万5000平方メートルの敷地は西日本最大級で、スケートボードや自転車のBMX、バスケットボールの3×3が楽しめます。スケートボードコースではパリ五