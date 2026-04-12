◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―３阪神（１２日・バンテリンドーム）首位の阪神が今季最長４連勝を飾った。バンテリンドーム３連戦３連勝は２０１７年８月１８日〜２０日以来、９年ぶり。竜に圧倒的な力の差を見せつけた。先発の高橋が早くも今季２度目の完封で今季２勝目を挙げた。４回まで毎回走者を背負う苦しい展開だったが、５回以降は寄せつけなかった。常時１４０キロ台後半の直球にツーシーム、スライダー、カーブなど