外国の青年が日本の地方公共団体で交流員などとして働く「JETプログラム」の中国からの参加者の壮行会が11日、北京で開かれました。【映像】JETプログラムについて前向きな姿勢を見せる参加者ら壮行会に参加した21人は12日、日本へ出発し、それぞれが担当する地方公共団体で1年間の勤務を行います。日中関係が悪化する中で、これまで行われていた中国の地方各省からの推薦が今年は全く無く、全て応募者個人の公募となりまし