【モデルプレス＝2026/04/12】俳優の高橋文哉が4月12日、日本テレビ「メシドラ兼近＆真之介のグルメドライブ」（毎週土曜11時55分〜※関東ローカル）に出演。自身の名前の由来について語る場面があった。【写真】高橋文哉の名前の由来となった大物芸能人◆高橋文哉、名前の由来は？今回の放送ではゲストに高橋を迎え、埼玉県新座市を旅することに。高橋が2人の乗る車に乗車すると「高橋文哉です」と挨拶し、お笑いコンビ・EXITの