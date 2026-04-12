高橋文哉、名前の由来になった大物芸能人告白「インスピレーションを受けたって言っていました」
【モデルプレス＝2026/04/12】俳優の高橋文哉が4月12日、日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（毎週土曜11時55分〜※関東ローカル）に出演。自身の名前の由来について語る場面があった。
【写真】高橋文哉の名前の由来となった大物芸能人
今回の放送ではゲストに高橋を迎え、埼玉県新座市を旅することに。高橋が2人の乗る車に乗車すると「高橋文哉です」と挨拶し、お笑いコンビ・EXITの兼近大樹から「なんて呼ばれていますか？」と尋ねられる場面があった。
高橋は「ふみきゅんはあんまない。1人だけ勝地涼さんだけ、ふみきゅんか文哉きゅんって呼びます」と自身のあだ名について説明。続けて「高橋って呼ばれることもほとんどなくなりました。文哉が先行しちゃって。お友だちも先輩も」と明かすと、満島真之介からは「（ふみやといえば）藤井フミヤさんか高橋文哉くんだもんね」とシンガーソングライターで俳優の藤井フミヤの名前を挙げた。
すると高橋は「それは嬉しいですね。お母さんが、藤井フミヤさんの名前からとったので」と自身の名前の由来を告白。「藤井フミヤさんの“ふみや”からインスピレーションを受けたって言っていました」と明かし、2人から驚きの声が上がっていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】高橋文哉の名前の由来となった大物芸能人
◆高橋文哉、名前の由来は？
今回の放送ではゲストに高橋を迎え、埼玉県新座市を旅することに。高橋が2人の乗る車に乗車すると「高橋文哉です」と挨拶し、お笑いコンビ・EXITの兼近大樹から「なんて呼ばれていますか？」と尋ねられる場面があった。
◆高橋文哉、名前の由来になった大物芸能人は？
すると高橋は「それは嬉しいですね。お母さんが、藤井フミヤさんの名前からとったので」と自身の名前の由来を告白。「藤井フミヤさんの“ふみや”からインスピレーションを受けたって言っていました」と明かし、2人から驚きの声が上がっていた。（modelpress編集部）
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