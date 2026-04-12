日本ハムの杉浦が中日に金銭トレードで移籍日曜のお昼12時に飛び込んだ移籍の報せにファンが騒然となった。日本ハムは12日、杉浦稔大投手が中日へ金銭トレードで移籍することを発表。9年ぶりにセ・リーグ球団でプレーすることが決まった右腕に「うっそまじで？」「これは応援せねば」とファンが反応している。杉浦は2014年ドラフト1位でヤクルトに入団し、2017年に日本ハムに移籍した。2021年には自己最多の56試合に登板して28