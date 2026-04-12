日本ハムの杉浦が中日に金銭トレードで移籍

日曜のお昼12時に飛び込んだ移籍の報せにファンが騒然となった。日本ハムは12日、杉浦稔大投手が中日へ金銭トレードで移籍することを発表。9年ぶりにセ・リーグ球団でプレーすることが決まった右腕に「うっそまじで？」「これは応援せねば」とファンが反応している。

杉浦は2014年ドラフト1位でヤクルトに入団し、2017年に日本ハムに移籍した。2021年には自己最多の56試合に登板して28セーブ、防御率2.96と活躍。2024年も40試合に登板し防御率1.56で15ホールドを記録するなどブルペン陣を支えた。しかし昨季はわずか18試合登板に終わり、今季はここまで1軍登板はなかった。

中日は11日時点で3勝10敗でセ・リーグ最下位に低迷。チーム防御率4.40は12球団ワーストで、ブルペン陣の立て直しが急務となっている。通算221登板と実績豊富な杉浦には、投手陣をけん引する活躍が期待される。

突然の移籍となった杉浦にファンは続々反応。SNSには「トレードでびっくりした。札幌から名古屋へ」「ドラゴンズのブルペンを救え杉浦」「え？ ハムはリリーフどうすんの？？」「今のハムでは中々出番がないから良いトレードだと思う」「中日に欠かせない存在になってくれ」など、両チームのファンからコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）