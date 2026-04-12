●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位 コード銘柄利回り 4/10終値 決算期 1積水ハウスＲ7.38 91,70026/04 2ホテルリート6.59 78,50026/12 3ミラースＲ6.33 88,40026/02 4マリモリート6.25112,10026/06 5ＩＮＶ6.04 62,70026/06 6霞ヶ関