【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (4月10日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 4/10終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 7.38 91,700 26/04
2 <8985> ホテルリート 6.59 78,500 26/12
3 <3492> ミラースＲ 6.33 88,400 26/02
4 <3470> マリモリート 6.25 112,100 26/06
5 <8963> ＩＮＶ 6.04 62,700 26/06
6 <401A> 霞ヶ関ホテル 5.99 97,900 26/07
7 <2989> 東海道リート 5.95 108,600 26/07
8 <2971> エスコンＪＰ 5.83 121,200 26/07
9 <3468> スターアジア 5.79 57,000 26/07
10 <8958> グロバワン 5.68 126,200 26/03
11 <3472> ホテルレジＲ 5.66 72,000 26/05
12 <3488> セントラルＲ 5.65 112,200 26/02
13 <3290> Ｏｎｅリート 5.55 81,200 26/02
14 <3249> 産業ファンド 5.46 146,600 26/07
15 <8966> 平和不リート 5.40 147,800 26/05
16 <3296> 日本リート 5.39 89,900 26/06
17 <3451> トーセイＲ 5.33 142,500 26/04
18 <3476> Ｒみらい 5.32 48,850 26/04
19 <3292> イオンリート 5.30 128,000 26/07
20 <3455> ヘルスケアＭ 5.27 119,900 26/07
21 <8984> ハウスリート 5.26 129,300 26/02
22 <8960> ユナイテッド 5.21 174,600 26/05
23 <3463> いちごホテル 5.20 116,000 26/07
24 <8964> フロンティア 5.05 87,200 26/06
25 <3281> ＧＬＰ 5.04 132,600 26/02
26 <3287> 星野Ｒリート 5.04 257,700 26/04
27 <8972> ＫＤＸ不動産 5.01 166,200 26/04
28 <8953> 都市ファンド 4.99 118,200 26/02
29 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.85 165,000 26/02
30 <3459> サムティＲ 4.85 107,300 26/07
31 <8961> 森トラストＲ 4.84 74,000 26/02
32 <8975> いちごオフィ 4.79 95,000 26/04
33 <3487> ＣＲＥロジ 4.77 161,200 26/06
34 <8954> オリックスＦ 4.76 100,000 26/02
35 <8986> 大和証券リビ 4.74 109,800 26/03
36 <8979> スターツプロ 4.58 203,100 26/04
37 <3466> ラサールロジ 4.57 155,500 26/02
38 <3234> 森ヒルズＲ 4.54 136,600 26/07
39 <8968> 福岡リート 4.52 177,000 26/02
40 <8976> 大和オフィス 4.49 337,000 26/05
41 <3462> 野村マスター 4.46 162,500 26/02
42 <3279> ＡＰＩ 4.43 143,000 26/05
43 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.42 128,000 26/02
44 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.42 142,200 26/04
45 <2972> サンケイＲＥ 4.41 125,900 26/02
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株探ニュース
順位 コード 銘柄 利回り 4/10終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 7.38 91,700 26/04
2 <8985> ホテルリート 6.59 78,500 26/12
3 <3492> ミラースＲ 6.33 88,400 26/02
4 <3470> マリモリート 6.25 112,100 26/06
5 <8963> ＩＮＶ 6.04 62,700 26/06
6 <401A> 霞ヶ関ホテル 5.99 97,900 26/07
7 <2989> 東海道リート 5.95 108,600 26/07
8 <2971> エスコンＪＰ 5.83 121,200 26/07
9 <3468> スターアジア 5.79 57,000 26/07
10 <8958> グロバワン 5.68 126,200 26/03
11 <3472> ホテルレジＲ 5.66 72,000 26/05
12 <3488> セントラルＲ 5.65 112,200 26/02
13 <3290> Ｏｎｅリート 5.55 81,200 26/02
14 <3249> 産業ファンド 5.46 146,600 26/07
15 <8966> 平和不リート 5.40 147,800 26/05
16 <3296> 日本リート 5.39 89,900 26/06
17 <3451> トーセイＲ 5.33 142,500 26/04
18 <3476> Ｒみらい 5.32 48,850 26/04
19 <3292> イオンリート 5.30 128,000 26/07
20 <3455> ヘルスケアＭ 5.27 119,900 26/07
21 <8984> ハウスリート 5.26 129,300 26/02
22 <8960> ユナイテッド 5.21 174,600 26/05
23 <3463> いちごホテル 5.20 116,000 26/07
24 <8964> フロンティア 5.05 87,200 26/06
25 <3281> ＧＬＰ 5.04 132,600 26/02
26 <3287> 星野Ｒリート 5.04 257,700 26/04
27 <8972> ＫＤＸ不動産 5.01 166,200 26/04
28 <8953> 都市ファンド 4.99 118,200 26/02
29 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.85 165,000 26/02
30 <3459> サムティＲ 4.85 107,300 26/07
31 <8961> 森トラストＲ 4.84 74,000 26/02
32 <8975> いちごオフィ 4.79 95,000 26/04
33 <3487> ＣＲＥロジ 4.77 161,200 26/06
34 <8954> オリックスＦ 4.76 100,000 26/02
35 <8986> 大和証券リビ 4.74 109,800 26/03
36 <8979> スターツプロ 4.58 203,100 26/04
37 <3466> ラサールロジ 4.57 155,500 26/02
38 <3234> 森ヒルズＲ 4.54 136,600 26/07
39 <8968> 福岡リート 4.52 177,000 26/02
40 <8976> 大和オフィス 4.49 337,000 26/05
41 <3462> 野村マスター 4.46 162,500 26/02
42 <3279> ＡＰＩ 4.43 143,000 26/05
43 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.42 128,000 26/02
44 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.42 142,200 26/04
45 <2972> サンケイＲＥ 4.41 125,900 26/02
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