●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】

順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り 4/10終値　 決算期
　1　　<3309>　積水ハウスＲ　　　7.38　 91,700　　26/04
　2　　<8985>　ホテルリート　　　6.59　 78,500　　26/12
　3　　<3492>　ミラースＲ　　　　6.33　 88,400　　26/02
　4　　<3470>　マリモリート　　　6.25　112,100　　26/06
　5　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.04　 62,700　　26/06
　6　　<401A>　霞ヶ関ホテル　　　5.99　 97,900　　26/07
　7　　<2989>　東海道リート　　　5.95　108,600　　26/07
　8　　<2971>　エスコンＪＰ　　　5.83　121,200　　26/07
　9　　<3468>　スターアジア　　　5.79　 57,000　　26/07
　10　 <8958>　グロバワン　　　　5.68　126,200　　26/03

　11　 <3472>　ホテルレジＲ　　　5.66　 72,000　　26/05
　12　 <3488>　セントラルＲ　　　5.65　112,200　　26/02
　13　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　5.55　 81,200　　26/02
　14　 <3249>　産業ファンド　　　5.46　146,600　　26/07
　15　 <8966>　平和不リート　　　5.40　147,800　　26/05
　16　 <3296>　日本リート　　　　5.39　 89,900　　26/06
　17　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.33　142,500　　26/04
　18　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.32　 48,850　　26/04
　19　 <3292>　イオンリート　　　5.30　128,000　　26/07
　20　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.27　119,900　　26/07

　21　 <8984>　ハウスリート　　　5.26　129,300　　26/02
　22　 <8960>　ユナイテッド　　　5.21　174,600　　26/05
　23　 <3463>　いちごホテル　　　5.20　116,000　　26/07
　24　 <8964>　フロンティア　　　5.05　 87,200　　26/06
　25　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　5.04　132,600　　26/02
　26　 <3287>　星野Ｒリート　　　5.04　257,700　　26/04
　27　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　5.01　166,200　　26/04
　28　 <8953>　都市ファンド　　　4.99　118,200　　26/02
　29　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.85　165,000　　26/02
　30　 <3459>　サムティＲ　　　　4.85　107,300　　26/07

　31　 <8961>　森トラストＲ　　　4.84　 74,000　　26/02
　32　 <8975>　いちごオフィ　　　4.79　 95,000　　26/04
　33　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.77　161,200　　26/06
　34　 <8954>　オリックスＦ　　　4.76　100,000　　26/02
　35　 <8986>　大和証券リビ　　　4.74　109,800　　26/03
　36　 <8979>　スターツプロ　　　4.58　203,100　　26/04
　37　 <3466>　ラサールロジ　　　4.57　155,500　　26/02
　38　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.54　136,600　　26/07
　39　 <8968>　福岡リート　　　　4.52　177,000　　26/02
　40　 <8976>　大和オフィス　　　4.49　337,000　　26/05

　41　 <3462>　野村マスター　　　4.46　162,500　　26/02
　42　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.43　143,000　　26/05
　43　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.42　128,000　　26/02
　44　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.42　142,200　　26/04
　45　 <2972>　サンケイＲＥ　　　4.41　125,900　　26/02

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