開催：2026.4.12 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 6 - 11 [アスレチックス] MLBの試合が12日に行われ、シティ・フィールドでメッツとアスレチックスが対戦した。 メッツの先発投手は千賀滉大、対するアスレチックスの先発投手はジェーコブ・ロペスで試合は開始した。 1回裏、4番 ボー・ビシェット 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 1-0 ATH 2回表