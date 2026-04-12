フライを追って激突…脳震とう、骨折と診断タイガースのパーカー・メドウズ外野手は、9日（日本時間10日）の敵地ツインズ戦で中堅を守っていた際に左翼手と激突。左腕で骨折し、頬を5針縫う大怪我を負ったと、10日（同11日）に地元放送局「Detroit SportsNet」のダニエラ・ブルースさんらが伝えた。左中間への飛球を追ったメドウズは、左翼手グリーンと激突。肘が顔面に入る形となり、その場に倒れこんで動けなかった。脳震と