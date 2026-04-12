フライを追って激突…脳震とう、骨折と診断

タイガースのパーカー・メドウズ外野手は、9日（日本時間10日）の敵地ツインズ戦で中堅を守っていた際に左翼手と激突。左腕で骨折し、頬を5針縫う大怪我を負ったと、10日（同11日）に地元放送局「Detroit SportsNet」のダニエラ・ブルースさんらが伝えた。

左中間への飛球を追ったメドウズは、左翼手グリーンと激突。肘が顔面に入る形となり、その場に倒れこんで動けなかった。脳震とうを起こし、衝撃で口の中を噛んでしまったのか出血も見られた。

メドウズはカートに乗せられて交代。診断を受け、IL（故障者リスト）入りする事が決まった。ブルースさんら米メディアによると、脳震とうと診断され、頬を5針縫うケガを負い、さらに左腕を骨折したという。

必死のプレーの中で起こってしまった悲劇に、X（旧ツイッター）では「何て恐ろしい……」「これは深刻な脳震とうだ」「なんてこった……」「オーマイゴッド！」「リトルリーグで外野手が声を掛け合うように指導する理由です。これは防げた事故だ」などと心配の声が相次いだ。

メドウズは開幕から全試合に出場し打率.250、2打点だった。（Full-Count編集部）