西武園競輪の開設76周年記念「G3第1回平原康多カップ」は11日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう12日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。安定感抜群の吉田が軸。目標の真杉が巻き返し、絶好の展開が濃厚。きっちり差して、恩師の記念すべき第1回冠杯を制す。＜1＞宿口陽一追走の判断は良かった。黒沢君へ。埼玉勢の誰かが獲るのが（平原さんへ）恩返しになる。＜2＞古性優作脚力が落ちているし