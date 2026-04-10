西武園競輪の開設76周年記念「G3第1回平原康多カップ」は11日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう12日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。

安定感抜群の吉田が軸。目標の真杉が巻き返し、絶好の展開が濃厚。きっちり差して、恩師の記念すべき第1回冠杯を制す。

＜1＞宿口陽一 追走の判断は良かった。黒沢君へ。埼玉勢の誰かが獲るのが（平原さんへ）恩返しになる。

＜2＞古性優作 脚力が落ちているし、疲れも上がっている。シビアなレースをするしかない。単騎自在。

＜3＞吉田拓矢 ハンドルを修正し良くなった。真杉君へ。自分も自力でと言ったが、真杉君が譲らなかった。平原康多カップだし2人でゴール勝負できれば。

＜4＞浅井康太 体調面はしっくりきていないが、ペダリングを変えていい感じになった。皿屋さんへ。

＜5＞金子幸央 3連勝は出来過ぎ。しっかりケアしたい。どうあれ栃茨3番手。

＜6＞黒沢征治 連日、前の自力選手のおかげ。（地元の）決勝メンバーで獲りにいきたい。自力。

＜7＞佐々木豪 昔の乗り方をしたら楽になったので、いいきっかけに。単騎自在。

＜8＞皿屋豊 自力。中部で決められるように、どこかで仕掛けられたら。

＜9＞真杉匠 2日目よりは良くなった。また自転車を微調整して良くなれば。自力。3連覇できるように。