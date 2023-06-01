12日午前1時30分ごろ、島根県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は島根県東部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、島根県の雲南市、飯南町、川本町、島根美郷町、それに邑南町です。【各地の震度詳細】■震度2□島根県雲南市飯南町川本町島根